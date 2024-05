Het dubbel gevoel van Hein Vanhaezebrouck voor clash met Genk, Matisse Samoise zegt wat over zijn toekomst

KAA Gent wist de Europe Play-off ook dit seizoen al bij al makkelijk naar de hand te zetten. En dus is de vraag eens te meer of ze in en tegen Genk ook een Europees ticket kunnen gaan afdwingen zoals de voorbije jaren. Het zorgt voor een gek gevoel, dat wel.

Net als de vorige jaren stond er ook dit seizoen geen maat op KAA Gent in de Europe Play-off. Daarmee mogen ze zich nu opmaken voor een duel tegen het nummer vijf uit de Champions' Play-off. Dat werd KRC Genk. Op het moment van de match tussen Gent en STVV was dat nog niet geweten - het kon ook Cercle Brugge zijn. De supporters namen in een uitverkochte Planet Group Arena met z'n allen afscheid van spelers en ook van Vanhaezebrouck, die stopt na dit seizoen bij Gent. "Je moet afscheid nemen van je thuispubliek, maar er wacht ons nog een heel belangrijke wedstrijd. Dat is wat de supporters willen en je kan het hen niet afnemen, maar het blijft dubbel naar die laatste wedstrijd toe", aldus Vanhaezebrouck. Toekomst Matisse Samoise nog niet helemaal zeker Ook Matisse Samoise wil graag een Europees ticket afdwingen met de Buffalo's: "De match tegen STVV was een beetje bijzaak, want daar stond alles in het teken van het afscheid van Hein Vanhaezebrouck onder meer." "Maar nu moet de focus opnieuw op die belangrijke barragematch liggen. Daar moeten we echt voluit voor gaan", beseft de flankverdediger. En speelt hij dan volgend seizoen onder een andere coach Europees met Gent? "Waar mijn toekomst ligt? Dat is ook nog niet helemaal zeker, dat zullen we zien na die testmatch."