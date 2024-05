Elias Cobbaut laat zich na sterke passage bij club van zijn hart KV Mechelen uit over wat (nabije) toekomst in petto heeft

De uitleenbeurt van Elias Cobbaut aan KV Mechelen was een schot in de roos voor alle partijen. Na een aanpassingsperiode ontpopte Cobbaut zich bij KVM tot één van de absolute sterkhouders. Nu wenkt opnieuw een vertrek. Allicht.

Na zijn sterke prestaties was het zonde dat de verdediger de afgelopen weken wel wat wedstrijden moest missen. "Ik had een kleine kwetsuur opgelopen en vorige week kwam er dan nog eens een ziekte bij. Spijtig, maar ik wou zeker nog de laatste thuiswedstrijd spelen. Tof van de coach dat hij mij nog laat invallen."

Zo kon Cobbaut de Mechelse supporters toch ook nog eens begroeten. "Het doet heel veel deugd om het seizoen zo af te sluiten. Ik ben trots. Ik heb de kleuren van mijn hart kunnen verdedigen. Je zag dat we tijdens de winter de koppen bijeen hebben gestoken en we hebben nadien nog een mooi verhaal geschreven."

Positief verhaal voor Cobbaut bij KV Mechelen

Met wel die ene kleine smet. "We hebben een mooi seizoen gehad, ondanks het missen van de Champions' Play-Offs. Dat was zuur. Het hangt af van de details en die waren net niet in ons voordeel. Persoonlijk heb ik bijna alles gespeeld. En collectief was het een hele leuke groep. We hangen echt aaneen. Een heel positief verhaal."

Aan dit verhaal bij KVM komt nu wel een einde. Of zou hij toch nog kunnen blijven? "Die kans is zeer nihil. Natuurlijk weet je in het voetbal nooit. Ik had ook niet gedacht dat ik dit seizoen bij KV zou belanden. De kans dat het volgend seizoen opnieuw gebeurt is zeer miniem. In principe niet, maar je weet nooit."

Afscheid aan KV Mechelen-supporters

Gelukkig maar dat hij dan die laatste match nog kon meepikken. "Ik heb niet gevreesd dat ik geen afscheid kon nemen. Ik voelde mij vorige week al opnieuw prima, maar dan kwam die ziekte. Dat helpt natuurlijk niet, maar ik voelde mij de voorbije week weer goed op training en dan wist ik wel dat ik afscheid kon nemen."

Wat brengt de toekomst? "In principe is het de bedoeling om opnieuw het Italiaanse avontuur aan te gaan. In eerste instantie meld ik mij terug aan bij Parma en dan gaan we wel zien. Je weet dat het in het voetbal snel kan draaien, naar alle kanten. Eerst even genieten van de tijd met mijn vriendin, vrienden en familie."