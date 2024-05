Johan Boskamp neemt zeer grote beslissing

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Johan Boskamp is al enkele jaren niet meer op het scherm te zien in België. Hij was wel nog actief als analist, vooral in Nederland dan.

Johan Boskamp is in België en Nederland een bijzonder gekende naam in de voetbalwereld. Op televisie is hij in België niet meer te zien, maar als analist ging hij nog even door. Maar daar zal Boskamp nu ook mee stoppen. In een interview met Humo vertelde hij dat het genoeg is geweest. Hij verklapte ook meteen de reden ervoor. "Niet dat ik het zat ben, hoor. Integendeel zelfs. Maar het is die afstand. Altijd van België naar Nederland, heen en weer, telkens vierhonderd kilometer. Het is gewoon doodvermoeiend. Daar heb ik mooi genoeg van", aldus Boskamp. Zaterdag zal hij voor een laatste keer actief zijn als analist tijdens de Champions League-finale tussen Real Madrid en Borussia Dortmund. Boskamp is ondertussen 75 jaar oud. De Nederlander heeft er ook een mooie carrière als speler en als coach opzitten. Hij was trainer bij onder meer KRC Genk, KAA Gent, Anderlecht, Standard en Stoke City. Als speler kennen we hem van bij RWDM, Lierse en Feyenoord.