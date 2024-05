Anderlecht, Club Brugge en Union: niet alleen concurrenten in titelstrijd maar nu ook op transfermarkt voor gegeerde middenvelder

De strijd tussen Anderlecht, Club Brugge en Union lijkt zich niet alleen op het veld af te spelen, maar ook in de bestuurskamers. De drie clubs zouden hun oog laten vallen hebben op dezelfde spelverdeler.

Vorige week liet transferexpert Sacha Tavolieri al weten dat Anderlecht interesse heeft in Himad Abdelli. De Algerijnse spelverdeler speelt in de Franse Ligue 2 bij Angers en heeft daar hoge ogen gesmeten.

De 24-jarige aanvallende middenvelder zou in beeld zijn om de ploeg van Brian Riemer deze zomer te versterken. Al blijft het toch afwachten of dat de prioriteit is aangezien ze ook nog Alexis Flips onder contract hebben en dat ook niet meteen een schot in de roos bleek te zijn na zijn transfer uit de Ligue 1.

Maar volgens Foot Mercato zijn ook Club Brugge en Union geïnteresseerd. Hij zou wel zo'n 3,5 miljoen euro moeten kosten aangezien hij nog een contract heeft tot 2026.

En Angers maakt nog kans op promotie. Het valt af te wachten of hij dan ook nog de club zal willen verlaten als hij de kans krijgt om in de Ligue 1 te spelen.

Abdelli zou vorige zomer ook wel al in beeld geweest zijn bij Anderlecht, dat toen dus Flips ging halen. Die is momenteel uitgeleend aan het Turkse Ankaragüçü, maar dat is ook geen succes geworden. Benieuwd of hij zich bij paars-wit nog kan doorzetten.