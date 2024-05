Duitsland en Nederland gaan niet blij zijn: Belgische infrastructuur breekt ons zuur op bij FIFA

Brazilië is vrijdag tijdens een stemming op het FIFA-congres in de Thaise hoofdstad Bangkok gekozen als organisator van het WK vrouwenvoetbal in 2027, zo maakte de Wereldvoetbalbond bekend. De gezamenlijke kandidatuur van België, Nederland en Duitsland greep naast de organisatie van het WK.

Brazilië kreeg van de nationale bonden 119 stemmen, België, Nederland en Duitsland bleven steken op 78 stemmen. Enkele landen onthielden zich bij de stemming. Het WK voor vrouwen zal in 2027 zo voor het eerst in Zuid-Amerika gespeeld worden.

Met Brazilië, en de gezamenlijke kandidatuur van België, Nederland en Duitsland, waren er nog slechts twee kandidaten in de running. Mexico en de Verenigde Staten waren ook lange tijd geïnteresseerd, maar besloten hun gezamenlijke kandidatuur eind april in te trekken om voluit voor de organisatie in 2031 te gaan.

In 2026 wordt het WK bij de mannen al gespeeld in beide landen, in een gezamenlijke kandidatuur met Canada. Vorig jaar vond het WK voor vrouwen plaats in Australië en Nieuw-Zeeland. Spanje veroverde er voor het eerst de wereldtitel. De Red Flames konden zich nooit plaatsen voor een WK-eindronde.

Stadions niet modern genoeg

In de laatste rechte lijn richting de toewijzing bleek echter dat Brazilië in poleposition lag om het WK binnen te halen. Begin deze maand bleek immers dat de Zuid-Amerikanen in een evaluatierapport van de Wereldvoetbalbond FIFA een hogere score kregen dan hun Europese concurrenten: 3,7 op 5 voor BNG, terwijl Brazilië met 4 op 5 aan de haal ging.

In het 182 pagina's tellende rapport werden heel wat verschillende aspecten van de twee kandidaturen beoordeeld. Het ging onder meer om infrastructuur (stadions, accommodaties), marketing, duurzaamheid, mensenrechten en juridische thema's. Vooral bij de Belgische gaststeden en stadions werden er vraagtekens geplaatst. (Belga)