Is Beerschot ontsnapt aan dreiging van KVO-eigenaar? Ook daar zat hij met een voet tussen de deur

Paul Conway is over heel Europa één van de meest gehate mannen geworden bij zijn clubs. De Amerikaan kwam aan met grote beloftes, maar één voor één gingen zijn clubs kopje onder. Zoals KV Oostende. Ook bij Beerschot probeerde hij onlangs een voet tussen de deur te krijgen.

Tot voor kort was Bridge Football Group geïnteresseerd om Beerschot over te nemen. Net als de investeringsgroep van Conway, Pacific Media Group, hebben die hun oprichting gekend in Hong Kong. Volgens Het Nieuwsblad was het Chien Lee, die tot voor kort mede-eigenaar was van Oostende, die de investeerders aanbracht.

Volgens de info van de krant legde Conway de contacten met Dries Boussata, de Nederlandse ex-profvoetballer, die als spreekbuis optrad. Ook daar speelde hij dus zijn rol in.

De deal ging niet door. Bridge Football Group heeft dezelfde insteek als Pacific Media Group: links leggen tussen verschillende clubs zodat er hier en daar kan bijgepast worden als één club problemen heeft.

Denk maar aan Oostende en Mickaël Biron. De spits speelde nooit voor de kustploeg, maar werd wel door hen gekocht voor vijf miljoen van Nancy om daarna meteen weer aan Nancy verhuurd te worden. Een middel om geld in het laatje te brengen. Oostende zou hem later voor 2,5 miljoen aan RWDM verkopen.

Bij Beerschot is het allemaal in het water gevallen omdat hoofdaandeelhouder United World niet mee in het verhaal wou gaan. De Vlaamse eigenaars wilden wel verkopen. Zijn de Ratten intussen ontsnapt aan een soortgelijk verhaal?