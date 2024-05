Het is zelfs véél erger dan gedacht: spelers van Standard krijgen onthutsend nieuws te horen van bestuur

Het lijkt wel alsof er vandaag om het uur nog meer negatief nieuws uit Luik komt. Volgens HLN hebben de spelers van Standard deze morgen te horen gekregen dat ze mogelijk niet meer betaald zullen worden dit seizoen.

Eerder was er al het transferverbod dat werd uitgesproken door de licentiecommissie. En ook de licentie voor volgend seizoen is verre van zeker gezien de toestand van eigenaar 777 Partners en alle rechtzaken die hen boven het hoofd hangen.

De club uit Luik heeft nog steeds niet de spelerslonen van april kunnen uitbetalen, en de situatie lijkt alleen maar verergerd te zijn.

Technisch directeur Fergal Harkin sprak vanochtend de spelersgroep toe. Hij benadrukte dat de financiële situatie alarmerend is en dat het hoogst onzeker is of de lonen voor dit seizoen überhaupt nog uitbetaald kunnen worden.

Hoewel men hoopt op een goede afloop, zijn er geen garanties. Bovendien werd aangekondigd dat een nieuw, tijdelijk transferverbod op handen is.

De onzekerheid onder spelers en staf is bijgevolg enorm. Dit alles werpt ook een somber licht op de professionele licentie voor het volgende seizoen. Het is afwachten of er vanuit Miami, de thuisbasis van 777 Partners, een reactie komt.