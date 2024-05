'Barcelona werkt aan absolute stunt met komst van deze coach, Xavi krijgt andere rol aangeboden'

Xavi Hernandez gaat ook volgend seizoen door als coach van FC Barcelona. Toch bekijkt de Catalaanse grootmacht de opties al voor voetbaljaargang 2025-2026. Is de grote hereniging in de maak?

Xavi Hernandez liet rond de jaarwisseling nog optekenen dat hij na het seizoen zou stoppen als coach van FC Barcelona. Het clubicoon van Barça keerde na gesprekken met Florentino Perez echter zijn kar.

Ondertussen is er bevestiging dat Xavi ook volgend seizoen aan het roer zal staan en zijn contract tot medio 2025 zal uitdienen. Al staat er nog een groot vraagteken achter de seizoenen die zullen volgen.

SPORT weet dat Florentino Perez een dubbele agenda had toen hij Xavi heeft overtuigd om te blijven. Het clubicoon leverde de voorbije maanden goed werk, maar de hoofdreden ligt elders. Barcelona speurde de markt af, maar vond geen nieuwe T1 die zin had én beschikbaar was.

Dé topkandidaat om na volgend seizoen aan de slag te gaan in Camp Nou is Luis Enrique. De voormalige speler én coach van Barça heeft een contract tot medio 2025 bij PSG. Barcelona polste, maar de Parijzenaren rekenden door om hun coach te lossen.

Wie wordt de nieuwe coach van FC Barcelona?

In de zomer van 2025 vallen de puzzelstukjes wél in elkaar. De terugkeer van Luis Enrique wil natuurlijk wel zeggen dat er afscheid zal moeten genomen worden van Xavi. Al zou Perez voor laatstgenoemde een andere rol in de schuif hebben liggen.