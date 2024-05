Draconische maatregelen voor CL-finale om te voorkomen dat geschiedenis zich herhaalt

Aanstaande zaterdag wordt de Champions Leauge-finale gespeeld in het legendarische Wembley. Voor de match worden er draconische maatregelen getroffen om beelden zoals tijdens de EK-finale van 2020 te voorkomen.

Uiteraard zijn er veel supporters van Real Madrid en Borussia Dortmund die geen kaartje konden bemachtigen. Maar om een stadionbestorming te vermijden zijn er stevige maatregelen getroffen, de strengste in de geschiedenis van het stadion.

In totaal zullen er 2500 stewards aanwezig zijn tijdens de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Daarnaast is er ongeveer zes miljoen euro geïnvesteerd in versterkte infrastructuur om een situatie zoals tijdens de finale van het EK 2020 te voorkomen.

Destijds wisten meer dan tweeduizend kaartloze supporters Wembley binnen te dringen, wat voor angstige situaties zorgde. Bovendien stonden er nog eens zesduizend fans buiten het stadion te wachten, maar ze konden niet naar binnen omdat Engeland uiteindelijk de finale tegen Italië verloor.

"Het is van levensbelang dat we er alles aan doen om alles zo goed mogelijk onder controle te houden", aldus de toernooi- en evenementendirecteur van de FA in gesprek met The Guardian. "We weten dat veel mensen denken aan de EK-finale van 2020. We staan er nu heel goed voor, aangezien we al achttien maanden de veiligheidsmaatregelen in detail aan het plannen zijn.'

Deze maatregelen omvatten onder andere het versterken van de toegangspoorten van Wembley. Fans zullen tot twee keer toe worden gecontroleerd op hun tickets en stewards zullen bodycams dragen. Dit alles wordt gemonitord vanuit een controlekamer buiten het stadion.

De finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid wordt aanstaande zaterdag gespeeld. De aftrap is om 21.00 uur in Londen.