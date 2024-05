Na de hallucinante taferelen bij KV Oostende en Standard wil de Pro League ingrijpen

Op 5 juni zullen de profclubs over heel wat zaken moeten stemmen. Er ligt een nieuw competitieformat op tafel, maar de Pro League heeft nog ideeën.

Het afgelopen jaar zagen we dat er bij verschillende profclubs heel wat misliep. KV Oostende vraagt binnenkort het faillissement aan nadat er geen nieuwe eigenaar werd gevonden.

Bij Standard liep het ook helemaal mis. 777 Partners, de Amerikaanse eigenaars van de club, zitten tot over hun oren in de problemen en zijn in verschillende landen in rechtzaken verwikkeld.

Tijd om in te grijpen vindt de Pro League. Volgens Het Nieuwsblad zou er een 'eigenaars- en directeurstest' kunnen komen. Die moet dan nagaan of investeerders niet onbetrouwbaar zijn.

In Engeland wordt er al zo'n test gedaan sinds 2004. Het zal ongetwijfeld helpen, maar wat opvalt is dat 777 Partners toestemming kregen om Everton over te nemen, al gebeurde dat uiteindelijk wel niet.

Op 5 juni wordt er gestemd over deze test, net als over een nieuw competitieformat. Er ligt een voorstel op tafel met vier clubs in play-off 1 zonder puntenhalvering.