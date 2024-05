Rode Duivel Amadou Onana heeft duidelijke boodschap voor Domenico Tedesco

De Rode Duivels zullen beginnen met de voorbereidingen op het EK dat eraan komt. Heel wat spelers van de nationale ploeg hebben er veel zin in.

Op 14 juni trapt gastland Duitsland het tornooi op gang tegen Schotland. De Rode Duivels moeten nog iets langer wachten en spelen hun eerste wedstrijd op 17 juni tegen Slowakije.

Vrijdag verzamelen alle spelers in Tubeke. Amadou Onana kijkt alvast erg uit naar heel het avontuur. "Ik ben altijd klaar voor dit soort grote toernooien. Dit zijn de matchen die elke voetballer wil spelen", begon hij bij Het Laatste Nieuws.

"Er zijn spelers die dit seizoen aan vijftig wedstrijden zitten, die ook Champions League hebben gespeeld, of Europa League of Conference League. Met Everton hadden we geen Europees voetbal. Dat is misschien een klein voordeel voor mij."

Of hij een basisspeler zal zijn, weten we binnenkort. "Dat is een beslissing die van de coach moet komen", weet Onana, die nog een boodschap heeft voor Tedesco. "Ik ben klaar. Voor gelijk welke rol. Ik zou graag een belangrijke rol spelen, ik hoop op het veld te staan en mijn ploegmaats te helpen zo goed als ik kan."

Ondertussen heeft hij elf caps verzamelt. Toch toont de middenvelder al veel leiderschapskwaliteiten. "Elf caps is niet enorm, neen, maar in die matchen die ik heb gespeeld, heb ik wel een grote impact gehad. Ik denk dat de mensen daardoor denken dat ik er langer bij ben. Dat doet me plezier. Maar ik heb nog een lange weg af te leggen en nog veel te leren."