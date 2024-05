Bij Bayern zijn ze gek op hun nieuwe coach: "Kompany is een van interessantste trainers van Europa"

Vincent Kompany werd donderdag aan de pers voorgesteld. Zowel de coach als de clubleiders hadden veel vertrouwen.

Max Eberl, sportief directeur van Bayern München, straalde toen hij donderdag Vincent Kompany voorstelde. "Ik ben erg blij dat alles geregeld is. Met Vincent hebben we een van de meest interessante coaches ter wereld aangetrokken", zegt hij.

"We kennen natuurlijk zijn carrière als speler. Hij is een jonge coach, maar onze gesprekken waren intens en transparant, we komen goed overeen op het gebied van speelstijl en ideeën", vervolgt Eberl. "We zijn klaar voor nieuwe energie bij Bayern, een nieuwe manier van kijken naar dingen."

De bedoeling is om weer voor meer stabiliteit te zorgen bij Bayern München, dat de afgelopen jaren veel coaches zag komen en gaan. "Het klopt, we hebben veel gewisseld van coach, en dat is iets wat me niet bevalt", geeft Eberl toe. "Maar nu staat de hele club achter Vincent. Dit is onze kans om de zaken op orde te krijgen en de coach te ondersteunen, hem bij te staan."

Kompany staat voor de grootste uitdaging uit zijn carrière, maar het bestuur van Bayern lijkt zeer zeker van zijn zaak. "Hij heeft indruk op ons gemaakt. Samen kunnen we alleen maar succes hebben", zegt Max Eberl. "Er zullen misschien moeilijkere momenten zijn, maar hij zal onze steun hebben."

"We weten welke speelstijl hij wil ontwikkelen: Bayern München wil het spel dicteren en dat is wat Kompany altijd heeft willen doen als coach. Eerlijk gezegd, na onze eerste gesprekken betreuren we het dat we niet eerder aan hem hebben gedacht."

Zelfs het werk van de Belg bij Anderlecht werd geanalyseerd door Max Eberl en Christoph Freund: "In België had hij het jongste team van Europa en speelde hij aantrekkelijk voetbal; in de Championship was het heel anders, daar moest hij een volwaardige manager worden en een project opbouwen. En hij heeft de Premier League bereikt", besluit Eberl.