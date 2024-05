Gekke toestanden na redding: "We voelen ons kampioen"

Het werd een ongezien tafereel in het Guldensporenstadion afgelopen weekend. KV Kortrijk vierde de redding als was het kampioen geworden. En bij de spelers leefde ook min of meer dat gevoel na de 4-2 zege tegen Lommel.

KV Kortrijk kende een héél lastig seizoen, waarin ze uiteindelijk verschillende coachwissels kregen en heel het seizoen op een degradatieplaats stonden. In januari stonden ze nog laatst, pas in de playdowns konden ze opschuiven naar plek veertien.

En in de barragewedstrijden konden ze Lommel kloppen om zo in eerste klasse te blijven. "Echt ongelooflijk en een mirakel na een heel moeilijk seizoen", aldus Joao Silva. De Portugese verdediger deed eigenhandig de boeken toe in de slotfase van de verlengingen.

De kapitein - in december aangesteld onder De Boeck - was van cruciale waarde voor zijn team. Hij had dan ook de nodige lof voor de club: "Dit is een fantastische club met al even fantastische supporters. Iedereen verdient deze redding."

Kortrijk blijft waar het hoort

"Deze club blijft waar het hoort. Het is echt een mirakel. Dat de fans het veld opliepen? Neen, dat had ik ook niet verwacht. Maar het is leuk om deze scènes te zien. We voelen ons ook echt kampioen na een moeilijk jaar."

"Het was een moeilijke wedstrijd en net als in het seizoen was het lang achtervolgen tegen een goede ploeg als Lommel. Mentaal was het lastig, maar ik heb nooit getwijfeld. Zoals ik ook in januari niet twijfelde dat we ons gingen redden."