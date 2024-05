Het geloof is groot bij de Rode Duivels: "Er is geen limiet"

Het EK zal binnen iets meer dan twee weken van start gaan. De Rode Duivels beginnen op 17 juni aan hun tornooi. Johan Bakayoko heeft er alvast zin in.

De Rode Duivels zullen op 17 juni aan hun Europees Kampioenschap beginnen tegen Slowakije. Duitsland speelt de openingswedstrijd op 14 juni tegen Schotland.

Johan Bakayoko mag mee, het wordt zijn eerste grote tornooi als Rode Duivel. "Ik kijk er zo hard naar uit", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Het is het mooiste wat er is voor een voetballer. Ik herinner me dat ik als zevenjarig jongetje voor de tv zat bij de start van het WK 2010."

"Die openingsshow met Shakira die toen de vriendin was van Piqué. Nederland dat sterk was, maar Spanje dat er toch bovenuit stak. Ik supporterde altijd voor het elftal dat het mooiste voetbal speelde. Ook op andere EK’s en WK’s. In 2018 toen België derde werd, had het ook zo’n leuke vibe", gaat hij verder.

Of hij een vaste basisspeler wordt op het EK, weet hij nog niet, Dodi Lukebakio is ook kanshebber. "De trainer moet oordelen wie de beste is. Zelf zie ik Dodi niet als een concurrent. Eerder als een grote broer die al veel meemaakte. We hebben ook een ander soort dribbel. Hij is zeer flexibel in zijn bewegingen. Ik dribbel directer, met minder omwegen."

De Rode Duivels zitten in de groep met Slowakije, Roemenië en Oekraïne. Volgens Bakayoko is er wel wat mogelijk. "Er is geen limiet. We moeten in onszelf geloven om ver door te stoten."