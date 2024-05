Het seizoen moet nog beginnen en de druk is al enorm voor Kompany: het doel van Bayern is immens te noemen

Vincent Kompany weet maar al te goed wat hij zich op de hals gehaald heeft. Dat is ook wat hij altijd wou: de absolute top bereiken. Al ging het wat sneller dan verwacht, hij weet heel goed wat de doelen van de Rekordmeister zijn.

Bayern eindigde dit seizoen slechts derde in de eigen competitie en dat is heel teleurstellend voor een topclub waar de titel eigenlijk elk seizoen een must is. Volgend seizoen moet die dus weer op het palmares komen.

Maar dat is een evidentie. Wat minder evident is... Bayern wil ook in de Champions League-finale staan. Die wordt immers gespeeld in de eigen Allianz Arena en dat is het grote doel.

Een zware uitdaging voor Kompany, die ook inspraak zal krijgen in de transfers. En uiteraard niet met beperkte budgetten zal moeten werken zoals bij Anderlecht en Burnley. "Bayern is een enorme club, maar mijn eerste fout zou zijn om naar mensen anders te kijken", aldus Kompany.

Bayern wil naar de CL-finale

"We hebben allemaal een verhaal en een persoonlijkheid. Ik wil niet alleen de beste spelers, maar ook het beste team vormen. En ik weet ook dat ik niet naar externe ruis moet luisteren: wat telt, is het gevoel binnenshuis. Dat is waar mijn persoonlijkheid naartoe neigt. Druk? (hij glimlacht) Ik ga er anders mee om, het bestaat niet voor mij."

"Bij Anderlecht hadden we het jongste team van Europa, moest ik mijn principes dan aanpassen? Bij Burnley, van de tweede divisie naar de eerste divisie, moest ik me aanpassen? Mijn leidraad is om spelers te verbeteren, en daarvoor heb je duidelijkheid nodig. Ik heb een duidelijk idee en ik zal het volgen, ongeacht de divisie of de spelers die ik tot mijn beschikking heb."