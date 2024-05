Onwaarschijnlijk: al weer nieuwe verrassende wending in soap rond Marc Brys

Zou de soap dan toch voorbij zijn? Marc Brys die al heel wat problemen had met Eto'o, zal nu toch bondscoach blijven van Kameroen. Hij kreeg zelfs excuses.

Marc Brys en Samuel Eto'o hadden elkaar eerder deze week ontmoet, al liep dat niet goed af. Ondertussen had Eto'o, die voorzitter van de Kameroense bond is, een interim-coach aangesteld, Martin Ndtoungou Mpilé... die uiteindelijk zelf al opstapte.

Ondertussen is er alweer een nieuwe wending in de hele soap. Nu melden Kameroense media dat Brys toch bondscoach zal blijven. "Ik wil beginnen met mijn excuses aan te bieden, want onze eerste ontmoeting verliep niet goed", vertelde Samuel Eto'o in een video van LSI Africa.

🚨⚽️#Cameroun : tension entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, Samuel Eto’o appelle au calme. pic.twitter.com/tFFRmENI3P — LSI AFRICA (@lsiafrica) May 30, 2024

"Er was veel emotie mee gemoeid. Zoals u weet, is het belangrijkste voor ons de Kameroense ploeg", vervolgde de voorzitter van de Kameroense bond.

Een behoorlijke ommezwaai na de ruzie van dinsdag. Eto'o voegt er vervolgens verrassend aan toe: "Ik weet dat uw werk niet gemakkelijk zal zijn. Maar weet dat u onze steun zult hebben".

Daardoor lijkt Marc Brys eindelijk aan zijn termijn als bondscoach van Kameroen te kunnen beginnen. De nationale ploeg van het land speelt op 8 juni tegen Kaapverdië en op 11 juni tegen Angola.