🎥 Dit filmpje van Kompany bij Anderlecht maakte de speler van Bayern München al nerveus

Vincent Kompany heeft er zijn eerste persconferentie als coach van Bayern München opzitten. Heel de wereld keek mij, net als ze heel het seizoen zullen doen. Want Kompany zal de teneur bij de Duitse topclub moeten veranderen. Al heeft hij nog voor zijn aanstelling al indruk gemaakt op de spelers.

Bayern kwam bij Kompany uit nadat heel wat andere trainers bedankten. “Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Oliver Glasner... Bayern heeft hen allemaal eerder gevraagd”, zegt Christian Falk, chef voetbal bij het Duitse ‘Bild’, bij HLN.

“Máár Kompany heeft wel altijd op de lijst gestaan van sportief directeur Max Eberl. De club heeft videogesprekken met hem gehad én hem ook ontmoet in Londen en Amsterdam. Nadien waren ze er snel van overtuigd dat Kompany de juiste man was. Hijzelf had ook maar vijf minuten nodig om ‘ja’ te zeggen tegen Bayern.”

Falk weet dat Kompany zich niet meteen de makkelijkste taak op de hals gehaald heeft. "Op Leroy Sané na kenden de spelers hem nog niet zo goed, maar er gaat wel een video van een luide speech bij Anderlecht rond op hun telefoons. Daar schrokken sommige spelers toch wel van."

Het filmpje was na het gelijkspel op STVV, toen Kompany razend werd in de kleedkamer. Hij zette Joshua Zirkzee op zijn plaats en gaf heel zijn spelersgroep een veeg uit de pan.

Kompany weet echter wel wat hem te doen staat: winnen en de titel pakken. De druk zal er nog een pak groter zijn dan bij Anderlecht of Burnley. Eén match verliezen maakt het moeilijk. Verlies je er twee, is het een ramp. Elke coach moet winnen hier", besluit Falk.