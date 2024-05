Overbodige pion wil toch graag nog bij Antwerp blijven: "Ik sta voor spannende weken"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij Antwerp zullen er deze zomer heel wat spelers vertrekken. Eentje daarvan kan Pierre Dwomoh zijn.

Pierre Dwomoh speelde dit seizoen bij RWDM, hij werd uitgeleend door Antwerp maar keert nu terug naar de club. Hij verlengde er onlangs zijn contract nog met een jaar.

De jonge middenvelder kan rekenen op interesse vanuit Engeland. Hij wordt nauwlettend in de gaten gehouden door Leicester City en Luton Town. Antwerp zou zeker drie miljoen willen vangen voor Dwomoh.

Maar of het tot een transfer zou komen blijft nog afwachten. Volgens de 19-jarige speler hoeft dat echter niet. "Als ik er nog maar aan denk om opnieuw dat Antwerp-shirt aan te trekken in het weekend, krijg ik al kriebels in mijn buik", vertelde hij bij Gazet van Antwerpen.

Momenteel lijkt het er wel niet op dat hij nog een toekomst bij de club heeft. "Wat mij betreft is het hoofdstuk Antwerp niet afgesloten, al besef ik dat de wil van de club wet is."

"Mocht de club een plaatsje voor mij hebben, dan wil ik die optie zeker overwegen. Een nieuwe uitleenbeurt zal er in principe niet meer van komen. Het wordt ofwel verlengen, ofwel definitief verkopen. Ik sta voor enkele spannende weken", besluit hij.