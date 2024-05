Twee jonge spelers zullen zich aansluiten bij de Rode Duivels: talenten van Anderlecht of een van de verrassingen van het einde van het seizoen?

Domenico Tedesco heeft onthuld dat twee jonge spelers, hoogstwaarschijnlijk uit de U21-kern van Gil Swerts, zullen worden opgeroepen bij de Rode Duivels. Niet om hen te vergezellen naar het EK 2024, maar om zich voor te bereiden op de wedstrijden tegen Luxemburg en Montenegro.

Een overzicht van de Duivelse selectie: Tedesco moet kiezen tussen 27 Belgen

Een van de kenmerken van deze groep onthuld door Domenico Tedesco: hij telt 25 spelers... maar er zullen 27 Rode Duivels (als iedereen fit is) in Tubeke zijn om zich voor te bereiden op de oefenwedstrijden tegen Luxemburg en Montenegro.

Naar verwachting zullen deze twee jongeren afkomstig zijn van de U21-kern van Gil Swerts, en hun identiteit zou tegen volgende week bekend moeten zijn, nadat Tedesco heeft kunnen evalueren hoe zijn kern ervoor staat. De bondscoach was daar zelf nog niet zeker van: alles hing af van de vereiste profielen.

Koni De Winter teleurgesteld, maar... ?

De naam waar meteen aan wordt gedacht is Koni De Winter. Hoewel hij erg teleurgesteld is dat hij niet geselecteerd is door Domenico Tedesco, blijft hij een steunpilaar van de Beloften en tenzij Gil Swerts een B-kern oproept, zal hij worden opgeroepen voor de oefenwedstrijd in Marokko op 4 juni. Als een blessure voor Jan Vertonghen wordt bevestigd of er iets gebeurt met een van de andere centrale verdedigers, heeft Tedesco niet 36 opties op die positie.

De Winter stond op de lijst met Axel Witsel, zoals de bondscoach ons heeft bevestigd. Ameen Al-Dakhil zou zijn voorkeur hebben gehad, maar de verdediger van Burnley is geblesseerd. Kortom: een nieuw telefoontje van de bondscoach naar Koni De Winter is niet uitgesloten, en het zal nodig zijn om zijn gekwetste trots aan de kant te zetten om het te accepteren en opnieuw te proberen te overtuigen.

Malick Fofana, de X-factor van OL

De groep van 25 Duivels telt slechts één nieuwkomer: Maxim De Cuyper. Maar een andere was op weg om misschien het A-team te ontdekken: Malick Fofana. De winger van Olympique Lyon heeft het seizoen afgesloten met een knal (2 doelpunten en een assist in de laatste 4 wedstrijden).

Tedesco heeft geen gebrek aan getalenteerde jonge wingers (Doku, Bakayoko, Lukebakio), maar Fofana is een pure aanvallende winger die veel schade kan aanrichten in de laatste minuten van een wedstrijd. Een profiel dat altijd iets kan toevoegen aan een team, en die al blij zal zijn om daar te zijn. Zelfs als hij de 26e open plek niet in beslag neemt, zou Fofana een zeer nuttige ervaring op kunnen doen.

Mario Stroeykens genoemd, om de rijen aan te vullen?

Een opmerkelijke naam die mogelijk voor opschudding zou kunnen zorgen, werd genoemd door onze collega Sacha Tavolieri: Mario Stroeykens zou overwogen worden door Domenico Tedesco om volgende week bij de groep te komen. Het jonge talent van Neerpede heeft een succesvol eerste volledige seizoen achter de rug bij Anderlecht (40 wedstrijden, 6 doelpunten, 7 assists).

Het grote voordeel dat Stroeykens kan benutten, is zijn veelzijdigheid. Hij kan op de vleugel, op 8, op 10 en zelfs in de spits spelen als het echt nodig is. Zo'n profiel is zeldzaam en zeer nuttig voor een bondscoach, zowel op training als in wedstrijden. Het is echter moeilijk voor te stellen dat hij echt bij de groep zal worden opgenomen.

Nog een rechtsback: Siquet, Sardella ...?

De laatste positie die volgende week mogelijk versterking nodig heeft, is die van de rechtsback. Iedereen lijkt erg optimistisch over Arthur Theate, maar het is ook mogelijk dat de verdediger van Rennes rust krijgt tijdens de oefenwedstrijden om geen enkel risico te nemen. De Cuyper, maar vooral Timothy Castagne, komen dan in aanmerking.

Dit zou betekenen dat er behoefte is aan versterking op rechts als Castagne naar links gaat. Twee namen vallen op om deze positie te versterken: Hugo Siquet en Killian Sardella. De ervaring pleit voor Siquet, al een Rode Duivel geweest; het huidige seizoen en de vorm pleiten voor Sardella, die een van de beste rechtsbacks van het kampioenschap is geworden.