Dit wordt stilaan belachelijk: nieuwe wending in 'affaire Brys-Eto'o'

De situatie in Kameroen met Marc Brys en Samuel Eto'o blijft turbulent. Nadat Eto'o Brys na een tirade aan de kant had geschoven, is de door Eto'o aangestelde interim-trainer Martin Ndtoungou zelf opgestapt.

Dit lijkt een verlies voor Eto’o, want Brys is nu opnieuw uitgenodigd voor een gesprek bij de bond. Brys werd eerder op 8 april door de minister van Sport aangesteld als bondscoach, maar zonder goedkeuring van Eto’o, wat leidde tot een machtsstrijd. Ondanks een officiële schorsing van Brys door de bond, blijft hij actief en is er mogelijk toch nog een toekomst voor hem in Kameroen. Een recente ontmoeting tussen Brys en Eto’o begon vriendelijk, maar eindigde in verhitte discussies, wat de complexiteit van de situatie benadrukt. Eto'o begon heel direct: “Ik ben de president. Als jij met ons wilt samenwerken... Jij bent hier nu trainer omdat ík jou heb aangesteld. Jij bent geen coach omdat iemand anders jou heeft benoemd. Je hebt jouw mankementen, maar blijf nu alsjeblieft bij deze bijeenkomst. Als je vertrekt, ben ik verplicht om mijn uitvoerend comité bij elkaar te roepen.” Waarop Brys zei: “Ik heb veel respect voor jou, daar gaat het niet om. Want ik ben het die uiteindelijk beslist.” Eto'o ging daar niet mee akoord. “Nee, u beslist niet! Want de beslissingen die jij maakt, daar ben ik finaal verantwoordelijk voor." "En zo praat je niet tegen mij, meneer de coach! Ga nu zitten en we beginnen te werken. En stop nu met dit hele gedoe. Dit moet nu stoppen!”