OFFICIEEL: Voormalige pion van Anderlecht neemt even over bij Burnley na het vertrek van Vincent Kompany

Vincent Kompany is sinds woensdag de nieuwe coach van Bayern München. Zijn oude club Burnley is op zoek naar een nieuwe coach en heeft ondertussen besloten dat Craig Bellamy even overpakt.

Vincent Kompany werd donderdag aan de pers voorgesteld als de nieuwe coach van Bayern München. De Belg staat voor de grootste uitdaging uit zijn jonge trainerscarrière. Hij verlaat Burnley, waar hij in 2022 terechtkwam. Hij slaagde erin om de Clarets na een historisch seizoen terug te loodsen naar de Premier League. Dit seizoen kon hij het niet voorkomen dat Burnley weer degradeerde. De club eindigde 19e in de Premier League. Kompany twijfelde niet lang toen Bayern hem contacteerde en koos voor een nieuwe uitdaging. Om hem te vervangen heeft Burnley voorlopig zijn voormalige assistent Craig Bellamy aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De Welshman was al assistent van Kompany bij Anderlecht. “Na het vertrek van Vincent Kompany zijn we actief op zoek naar een coach. In de tussentijd heeft de club Craig Bellamy aangesteld, bijgestaan door Mike Jackson, als interim hoofdtrainer en assistent-trainer (...) We zullen met de loop van tijd meer informatie geven over de aanstelling van een permanente coach", legde de club uit.