Het goudhaantje dat Antwerp absoluut niet wil verliezen: de volgende Vermeeren?

Antwerp kwam gisteren met het nieuws naar buiten dat Youssef Hamdaoui een nieuwe contractverlenging kreeg tot 2027. Dat was snel, want hij had zeven maanden eerder nog maar net zijn eerste profcontract gekregen.

Maar Jean Kindermans, die al aan de slag is op de Bosuil, weet perfect waar hij mee bezig is. Antwerp wil het 16-jarige goudhaantje immers niet verliezen vooraleer hij zijn debuut gemaakt heeft bij de A-ploeg. Hamdaoui wordt immers gezien als één van de volgenden die zijn opwachting moet maken in de hoofdmacht. Het is zelfs goed mogelijk dat hij mee op zomerstage vertrekt, al is dat nog afwachten met de nieuwe coach die aangesteld moet worden. Hamdaoui speelde na Nieuwjaar regelmatig bij de Antwerpse beloften van Faris Haroun. Omdat er veel buitenlandse interesse is, wou Antwerp hem het signaal geven dat hij doorgroeimogelijkheden heeft. “Youssef is een sierlijke en technisch onderlegde voetballer, met de nodige creativiteit", aldus Kindermans op de website van The Great Old. "Hij gaat nu fysiek en voetbaltechnisch moeten doorontwikkelen en wat volwassenheid aan zijn talent toevoegen om de deur naar de A-ploeg als offensieve middenvelder te openen.”