Lommel SK ziet zeer ervaren speler vertrekken

Lommel SK ziet een zeer ervaren pion vertrekken. Alex Granell zal de club verlaten na twee jaar trouwe dienst.

Het seizoen is is ondertussen gedaan voor Lommel SK. De club speelde tegen KV Kortrijk voor een plaats in 1A, maar verloor de beslissende wedstrijd op het veld van de Kerels in blessuretijd.

Daardoor zal Lommel volgend seizoen ook nog in de Challenger Pro League spelen. Dat dan wel zonder Alex Granell. De Spanjaard ziet zijn contract aflopen en tekent dus niet bij.

'In de zomer van 2022 kwam Alex over van Bolivar. Hij speelde 2 seizoenen voor groen-wit en stond in het totaal 54 keer tussen de lijnen. Scoren deed hij 1 keer, daarnaast deelde Granell ook 7 assists uit', begint de club op haar website.

'Alex stond niet alleen bekend voor zijn kwaliteiten op het veld, maar ook voor zijn kwaliteiten ernaast. Als op en top professional en persoon was hij een voorbeeld voor iedereen binnen de club.'