Nog één seizoen doorbijten: Pro League-clubs luisteren naar hun eigen spelers en coaches voor nieuw format

Mogen we er u even aan herinneren dat Club Brugge dit seizoen 63 matchen heeft gespeeld en dat die kalender moordend is? De kans dat het volgend seizoen opnieuw gebeurt, is trouwens reëel. Daarom worden de Champions' Play-offs ook aangepast.

We kunnen u verzekeren dat er veel spelers en coaches de afgelopen dagen moord en brand geschreeuwd hebben toen ze ontdekten dat ze amper of geen winterstop zullen hebben. Voor voetballers is dat de enige periode waarin ze met hun hele gezin op vakantie kunnen gaan. De clubs uit de Jupiler Pro League hebben die noodroep opgevangen en er naar gehandeld. Een kalender als die van volgend seizoen willen ze niet meer uit de bus zien komen. Daarom worden de Champions' Play-offs slechts met vier gehouden vanaf 2024-2025. Dat betekent vier speeldagen minder in het seizoen en dat geeft toch al wat ruimte voor een langere winterstop én een kalender waarmee geschoven kan worden. De puntenhalvering in de Champions' Play-offs gaat waarschijnlijk ook op de schop, al moeten de topclubs daar wel nog consensus over vinden tussen elkaar. Door de hervorming van de Champions League komen er ook meer Europese speeldagen, waardoor de nood tot inkrimpen van de reguliere competitie noodzakelijk was. Want België heeft het meeste speeldagen van de ons omringende landen. Zelfs in een competitie met 20 zijn er maar 38 speeldagen.