Kompany charmeert enorm bij persvoorstelling: "In mijn hoofd heb ik nooit voor een topclub gewerkt"

Het onwaarschijnlijke is realiteit geworden. Het voelde nog altijd wat vreemd aan om Vincent Kompany in de perszaal van de Allianz Arena te zien plaatsnemen als de nieuwe trainer van Bayern München, maar net zoals overal pakte hij iedereen meteen in met zijn woorden.

Het charisma van Kompany, daar is al veel over gezegd en geschreven. Maar het is gewoon één van zijn sterkste troeven. Zo begon hij ook bij zijn eerste aanstelling met een grapje. "Ik ben hier net, maar ik heb al kunnen spreken met de directeurs", vertelde Kompany. "Ik begrijp het rekruteringsproces nu al beter. Het feit dat ik hier ben, betekent dat ze goed werk leveren."

Schrik heeft hij niet van de uitdaging, zoals wel te verwachten viel. "Ik heb het grootste deel van mijn carrière op dit niveau gestaan. Alles wat je zegt, pas je aan aan de mensen met wie je praat."

"Je moet de cultuur beschermen. Iedereen moet begrijpen dat je hard moet werken. We weten hoe we het seizoen willen aanpakken. Bij momenten kan ik luid zijn, ja. Maar ik pas me altijd aan aan de spelers of stafleden."

"In mijn hoofd heb ik nooit voor een topclub gewerkt. Een topclub is een sfeer die je zelf creëert, door hard te werken. Het voelt hier eerlijk gezegd al als thuis, ik kan hier mijn ideeën verderzetten."

Ik was niet per se een nieuwe club aan het zoeken

Hij hoopt er ook een voorbeeld mee te zijn. "België is een klein land, maar ik hoop dat dit jonge coaches doet geloven dat alles mogelijk is. Maar ik heb hier nog niets bereikt - daarvoor moeten we succes boeken."

Bayern werd trouwens een kans die hij niet meteen verwacht had. "Toen Max en Christophe belden en we spraken, had ik niet echt een plan. Ik was gewoon mijn job aan het doen. Ik was niet per se een nieuwe club aan het zoeken, ik ontmoette gewoon interessante mensen. Daarna volgde mijn beslissing pas. We staan voor dezelfde waarden. Maar aanvankelijk stond ik er niet te veel bij stil."