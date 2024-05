Puntenaftrek dreigt voor JPL-clubs die te veel uitgeven aan spelers, nieuwe regel legt de lat nog hoger

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op de cruciale Algemene Vergadering van 5 juni gaat de Pro League met haar clubs niet alleen stemmen over het competitieformat, maar ook over nieuwe licentievoorwaarden. Vooral infrastructureel wordt er een nieuwe lat gelegd, financieel wordt de 'befaamde' squad spent ratio' gedefinieerd.

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Club Brugge, RSC Anderlecht, KRC Genk, Cercle Brugge, Charleroi, FC Luik en Lierse SK heeft de basisprincipes vastgesteld voor de Pro League. Het doel is om met nieuwe regels de kwaliteit van de voetbalomgeving te waarborgen en de continuïteit van de clubs te verzekeren, in lijn met de UEFA-regels.

Een van de maatregelen die vanaf het komende seizoen van kracht wordt, is de 'squad spent ratio' (SSR), die sinds 2022 wordt gebruikt om de financiële duurzaamheid van clubs te bevorderen. Deze ratio bepaalt hoeveel een club uitgeeft aan spelers in verhouding tot de inkomsten.

Vanaf 2024-2025 mag de SSR van clubs maximaal 90 procent bedragen, waarbij clubs die meer uitgeven puntenaftrek krijgen. Deze limiet zal jaarlijks worden verlaagd, waarbij in 2027 de SSR maximaal 70 procent mag zijn.

Daarnaast worden er ook aanpassingen gemaakt in het licentiedossier, met als doel de procedure te vereenvoudigen. Zo wordt bijvoorbeeld de minimumcapaciteit van stadions voor U23-teams versoepeld. Clubs die in voorgaande jaren goed hebben gepresteerd of die willen samenwerken met de revisors van de Pro League, zullen een soepeler licentieproces krijgen.

Verder overweegt de Pro League ook om de cashflow van clubs op te nemen als onderdeel van de licentiebeoordeling. Momenteel worden de clubs al maandelijks gevolgd door de licentiecommissie, maar de cashflowsituatie wordt nog niet meegenomen. Er wordt nog gekeken naar bijkomende voorwaarden voordat dit wordt geïmplementeerd. (Belga)