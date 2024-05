Thibaut Courtois geeft duidelijk antwoord op vraag of hij Rode Duivels zal steunen op EK

We vermoedden het al een beetje, en nu is het bevestigd: Thibaut Courtois zal niet aanwezig zijn bij het Europees kampioenschap met België.

Het seizoen 2023-2024 van Thibaut Courtois is zonder twijfel het meest bijzondere en moeilijkste uit zijn carrière geweest. De doelman heeft bijna niet gespeeld voor Real Madrid vanwege een ernstige blessure.

Hij zou het echter in stijl kunnen afsluiten, met de finale van de Champions League aanstaande zaterdag tegen Dortmund... en hij zal waarschijnlijk in de basis staan.

Bij de Rode Duivels blijft de situatie echter onstabiel. Het is nog steeds onduidelijk of hij ooit zal terugkeren en of dat nog onder Domenico Tedesco zal zijn, met wie de relatie helemaal verzuurd is.

De bondscoach heeft dit dinsdag bevestigd tijdens de bekendmaking van zijn selectie, dat de 31-jarige doelman niet aanwezig zal zijn op het EK in Duitsland.

In een interview met het Spaanse medium AS deed Courtois een nogal verrassende uitspraak hierover. "Dit is niet het moment om er nu over te praten, maar natuurlijk zal ik mijn land en mijn teamgenoten hier tot de dood blijven steunen, hopend dat ze een goed EK zullen spelen."