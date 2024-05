Jesper Fredberg weet wat er deze zomer moet gebeuren bij Anderlecht: "Naar de eigenaar en geld vragen"

Anderlecht eindigde dit seizoen op de derde plaats. Paars-wit begint nu met voorbereiden op volgend seizoen.

Anderlecht haalde afgelopen zomer heel wat grote namen. Ook nu lijkt dat weer het idee te zijn, paars-wit zou bijvoorbeeld graag willen dat Koen Casteels volgend seizoen in doel staat.

Jesper Fredberg is in ieder geval duidelijk, hij weet wat er deze zomer moet gebeuren."Er bestaat geen twijfel over dat ik versterking wil. Mijn job is nu om naar de eigenaar te trekken om wat geld te vragen zodat ik dat kan doen. Ik wil weer agressief te werk gaan, dat is de mindset die we moeten hebben."

Alles wordt nu geëvalueerd bij de ploeg. Er zullen spelers vertrekken en er zal versterking komen om met een kern aan het seizoen te beginnen waar iedereen klaar is.

"We hebben veel goede spelers, veel jongens hebben het goed gedaan dit seizoen. Maar opnieuw, we willen echt meer. Er moet nog versterking komen, dat wordt onze taak deze zomer."

"We moeten nu evalueren, het is te vroeg om te zeggen wie we gaan verkopen en wie niet. De spelers moeten de eersten zijn waar ik de plannen aan vertel. Die evaluatie gaat nu beginnen", besluit Fredberg.