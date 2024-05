Eleven/DAZN stuurt duidelijk signaal naar JPL-clubs over nieuw format van de competitie: "Dat is belangrijk voor ons"

Op 5 juni aanstaande zullen de Pro League en de clubs stemmen over het nieuwe competitieformat dat de komende seizoenen zal worden toegepast.

We hebben opnieuw veel speculaties gehoord over de mogelijke nieuwe format(s) van de Pro League, of het nu gaat om het aantal teams of de Play-offs.

Jan Mosselmans, COO van DAZN België - de uitzender van de Pro League - wil echter niet uitweiden over het onderwerp. "Voor de rechtenhouder, de fans en alle actoren in het Belgisch voetbal is het belangrijk om een stabiele format te hebben", legde hij uit.

Pro League op weg naar een nieuwe formatwijziging?

"Voor supporters, clubs, sponsors en adverteerders is het bijzonder moeilijk om onder dergelijke omstandigheden vooruit te plannen", vervolgde hij, verwijzend naar de veranderingen die zijn opgetreden tijdens het laatste contract.

"Sinds we in 2020 rechtenhouder zijn geworden, zijn er formatwijzigingen geweest in de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en de Lotto Super League. We hopen dat de clubs in het algemeen belang van het Belgische professionele voetbal zullen beslissen."

Het seizoen 2025-2026 zal het eerste zijn waarop het nieuwe rechtencontract van toepassing is. De gekozen format zal een aanzienlijke invloed hebben op het contract.

"Het is logisch dat we als huidige rechtenhouder geïnteresseerd zijn in het Belgische voetbal. Maar we wachten op de aanbesteding en zullen vervolgens de verschillende opties bekijken", waarschuwde Mosselmans.