John van den Brom wou hem nog, maar... Antwerp-speler houdt het voor bekeken

Davino Verhulst zat de voorbije twee jaar nog bij Antwerp, maar speelde er geen match meer. Hij was er derde doelman na Jean Butez en Senne Lammens. De boomlange doelman die onder meer bij Beveren, Genk, STVV en Lokeren speelde, hangt de handschoenen nu aan de wilgen.

Op zijn 36ste is het over voor Verhulst, die wel nog interesse genoot van John van den Brom, die hem graag naar Vitesse had gehaald. Ook vanuit Griekenland was er nog belangstelling.

"Ik was hier al een paar maanden over aan het nadenken. Kun je blijven doorduwen? Ja. Maar ga je nog genieten? Ik weet het niet. In november word ik 37 en ik heb al twee jaar geen wedstrijd meer gespeeld", verklaart hij in GvA.

"Ik weet dat ik nog veel ploegen een dienst zou kunnen bewijzen, maar ik moet eerlijk zijn: mijn citroen is bijna volledig uitgeperst. Dan stop ik liever op een hoogtepunt. Bij een topclub als Antwerp, waar we als collectief twee fantastische jaren hebben beleefd. Ongelofelijk om de dubbel en de Champions League te mogen meemaken."

En er zijn nog zaken die meespeelden. Zijn vrouw gaat binnenkort bevallen. “En familie is toch het allerbelangrijkst", laat hij weten.

Hij heeft ook nog een eigen zaak, DARE. "Een kledingbedrijf dat ik enkele jaren geleden heb opgericht. Ik heb mijn eigen tennis-en padelkledinglijn en dat wil ik uitbreiden in andere sporten. Ook voor bedrijfskleding en bedrukking kun je bij ons terecht."