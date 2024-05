Simon Mignolet haalt stevig uit na lichte penaltyfout van Brandon Mechele tegen Fiorentina

Club Brugge is er niet in geslaagd om de finale van de Conference League te bereiken. Het slikte tien minuten voor tijd nog een lichte penalty.

Club Brugge werd in de tweede helft achteruit gedrukt door Fiorentina. De Itialianen troffen in de eerste helft het doelkader, in de tweede helft nog twee keer. Tien minuten voor tijd kreeg Fiorentina dan een penalty.

Brandon Mechele hief zijn been hoog in de zestien, de vallende en koppende Nzola knalde met zijn hoofd tegen de knie van Mechele. De ref wees meteen naar de stip, Beltran twijfelde niet en trapte binnen.

Mignolet haalt uit na lichte penalty

Wat vonden ze bij Club Brugge van die penalty? "Het is een detail. Ik moet die beelden nog eens goed terug kijken", zei coach Nicky Hayen achteraf. "Het is jammer dat zo'n detail zo'n wedstrijd beslist want hij ziet hem zelfs niet komen."

Was de penalty licht? "Licht of niet, penalty is penalty", reageerde Hans Vanaken. "Van waar ik stond kopt hij (Nzola, nvdr.) en wil Mechele hem gewoon wegtrappen of blokken. En dan valt hij met zijn hoofd op de knie."

Simon Mignolet was veel strenger in zijn oordeel. "Ik snap niet waarom hij de twee matchen wil beslissen met een penalty. Ja, misschien is er contact en maakt Mechele een fout. Maar er waren zo heel veel duels."

"Dan moest hij vanavond minstens 200 fouten fluiten", ging Mignolet verder. "In Engeland zouden ze dit nooit fluiten. En ook in Europa hoeft zoiets niet een halve finale te beslissen."