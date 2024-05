Ivan Leko krijgt zware kritiek voor zijn aanpak bij Standard: "Natuurlijk moet hij vertrekken!"

Standard Luik doet het niet goed, dat is een zekerheid. De Rouches hebben nog geen enkele wedstrijd in de Europe Play-offs gewonnen.

Het seizoen van Standard is rampzalig, laten we er geen doekjes om winden. De Luikenaars ontsnapten maar net aan de Play-downs en sinds het begin van de Europe Play-offs, tonen ze een bedroevend niveau op het veld.

Na een nieuwe nederlaag tegen OHL (3-1), heeft Ivan Leko meer dan een uur besteed aan het bevragen van de spelers een voor een over hun betrokkenheid. De Kroaat liet zich ook gaan in zijn reactie na de wedstrijd.

Nordin Jbari bekritiseert Ivan Leko

Het gedrag van Leko, die openlijk zijn spelers heeft bekritiseerd sinds zijn komst naar Sclessin, wordt duidelijk niet langer getolereerd door sommigen. Zo ook Nordin Jbari. De voormalige spits gaf zijn mening in La Tribune.

"Eerlijk gezegd, hij is door het lint gegaan. Nadat hij is geïnterviewd, zegt hij: 'Waarom, waarom, waarom?'. Maar sinds zijn komst stelt hij vragen. Carl Hoefkens is ontslagen omdat er een probleem was. Ik herhaal dit al weken. Hij kwam om het probleem op te lossen. Sinds hij er is, doet hij constateringen, stelt vragen en zegt: 'Kijk, dit klopt niet'."

"Maar we wisten dat er dingen niet in orde waren. Anders zou Carl Hoefkens niet zijn ontslagen. Vind de oplossing!", roept Jbari uit. "Waarom is hij niet eerlijk en zegt hij dat hij de oplossing niet heeft gevonden? In plaats van zijn spelers telkens te beschuldigen. Moet hij vertrekken? Natuurlijk moet hij vertrekken! Hij is daar de boel aan het verzieken. Laat de club dat toe? Laten ze een coach begaan die al een maand lang over de rooie is."