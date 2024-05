Stadion-dossier wordt stilaan grote frustratie: "Daar Europees spelen... Ik weet niet of dat aangenaam zal zijn"

Het dossier van het nieuwe stadion is een terugkerend onderwerp bij Union Saint-Gilloise. Het Joseph Mariën-stadion is hoe dan ook geen haalbare oplossing om Europese wedstrijden te huisvesten.

Al maanden en zelfs jaren roept het stadion van Union Saint-Gilloise vragen op. De gesprekken met de gemeentelijke autoriteiten over een nieuwe locatie op de Bempt-site in Vorst gaan door.

Het Joseph Mariën-stadion voldoet niet aan de UEFA-eisen om Europese bekerwedstrijden te organiseren, dat is een feit. Union speelde haar wedstrijden in het Lotto Park of op Den Dreef in Leuven.

Voor volgend seizoen overwoog Union om haar Champions League-wedstrijden in het Koning Boudewijnstadion te spelen. Maar met nog 3 speeldagen te gaan in de Play-offs, is de club verre van zeker om kampioen van België te worden.

Union verkeert dus in een onzekere positie: waar zal het volgend seizoen zijn Europese wedstrijden spelen? "Ik hoop dat de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de licenties dit zullen lezen... We weten nog niet waar we volgend seizoen in Europa zullen spelen, we hebben geen fantastische andere opties. We willen een nieuw stadion bouwen en vragen daar geen geld voor," aldus de voorzitter van Union, Alex Muzio, in een interview met La Dernière Heure.

"Als we de groepsfase van de Champions League spelen, zal dat op de Heizel zijn. Maar met alle respect: de groepsfase van de Conference League spelen op de Heizel? Ik ben niet zeker of dat een zeer aangename ervaring zal zijn voor onze supporters," legt Muzio uit.

"Elk stadion in België dat voldoet aan de UEFA-licentievereisten zou een optie kunnen zijn. Het is echt heel frustrerend om geen 'thuis' te hebben waar we zulke belangrijke wedstrijden kunnen spelen."