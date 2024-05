Eindelijk prijs! Union wint de beker dankzij onverwachte held van véél te voorzichtig gestart Antwerp

Eén goal van Koki Machida, dat volstond voor Union om zijn eerste prijs sinds de terugkeer naar eerste klasse te winnen. De Japanner had dit seizoen één keer eerder gescoord, ook in de beker. Maar Antwerp, dat werd vooral afgestraft voor de veel te defensieve ingesteldheid in de eerste helft.

De temperaturen waren ideaal, de supporters stonden nog veel warmer. De Heizel daverde van het enthousiasme van de twee supporterskernen. Alles was er om een er een fantastische voetbalnamiddag van te maken.

Antwerp in egelstelling

Maar zoals zo dikwijls als de belangen zo groot zijn, was het op het veld een pak minder heet. Union begon heel goed, maar Antwerp zette bij balverlies een zesmansverdediging met drie man ervoor neer. Daar was amper doorkomen aan voor de Brusselaars.

Het matchbegin was dan wel voor Union, maar Antwerp knokte - en dat mag u letterlijk nemen. Het waren de krijgers die het voortouw namen: De Laet, Janssen en Alderweireld. Er mocht al wel eens een Unionist een half metertje de hoogte invliegen.

Machida straft het af met... zijn 2de goal dit seizoen

Twee verschillende stijlen, maar ze hielden elkaar wel lang in evenwicht. Antwerp kwam twee keer piepen via Janssen, maar veel dreiging ging er niet vanuit. Union combineerde tot in de zestien, maar werd daar telkens afgestopt. Het maakte er een - excuseer ons voor het de omschrijving - barslechte match van. Er was een goal nodig om de match open te breken.

© photonews

En die viel in die ene toegevoegde minuut van de eerste helft. Union kreeg een corner en die viel voor de voeten van Koki Machida. De Japanse centrale verdediger - dit seizoen één keer eerder gescoord - schoot van dichtbij binnen. Antwerp afgestraft voor hun verdedigende instelling.

Antwerp op kracht betere in de tweede helft

De harde kern van Antwerp besloot dan maar zelf voor wat spektakel te zorgen en een hoop Bengaals vuur op het veld te smijten. Zelfs de brandweermannen werden bekogeld. Wanneer gaat hier eens paal en perk aan gesteld worden?

Antwerp probeerde de bakens te verzetten in de tweede helft. Nogal doorzichtig trouwens, want het plan was simpel: de bal aan Alderweireld geven en de lopende mensen moesten zijn lange ballen maar aannemen. Antwerp werd er wel baas door.

Puur op fysieke kracht dwongen ze Union achteruit. Maar de achterste vijf van de Brusselaarsw gingen de strijd aan en gaven amper iets weg. Eén keer werd Burgess aan de kant gezet, maar de bal rolde dan wel voor het lege goal, nog was er een Union-speler als eerste bij.

Antwerp ontwikkelde een indrukwekkende powerplay. Als ze zo nu maar eens gestart waren... Maar Union overleefde. Mede dankzij een indrukwekkende Burgess. Union ging zo een feestnacht in. Bescheiden, want maandag staat er in Brugge alweer een belangrijke match op het programma.