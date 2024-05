Analist laat zich uit over trainerskwestie bij Antwerp: "Cruciale maand"

Royal Antwerp FC verloor op Hemelvaart de bekerfinale van Union SG. En dus komen er cruciale weken aan voor The Great Old. Te beginnen in de competitie, daarna ook op de transfermarkt naar volgend seizoen toe.

De financiële toestand van Royal Antwerp FC is door onder meer problemen bij het bouwbedrijf van sterke man Paul Gheysens een beetje onzeker op dit moment. Ondertussen is het alle hens aan dek voor stamnummer 1. De komende drie wedstrijden moeten ze alsnog proberen om minstens Genk of Cercle Brugge voorbij te gaan, om zo toch nog een kans te maken op Europees voetbal. De zesde plaats is daarvoor onvoldoende dit jaar. © photonews Daarna is de vraag wat er zal gebeuren op de transfermarkt. Kan Antwerp nieuwe spelers kopen of moet het nog meer sterkhouders laten vertrekken? En wat met de trainerskwestie? Ook Mark van Bommel lijkt te gaan vertrekken. Geen vrolijke periode "Antwerp staat toch voor een cruciale maand, met een belangrijke trainerskeuze die gemaakt zal moeten worden. En in welke mate is Marc Overmars in de verte nog mee betrokken?", vraagt Peter Vandenbempt zich af. "Ook dat verhaal vergeten we soms wel eens. Nee, het is geen vrolijke periode voor de Great Old", gaat hij verder bij Sporza. Spelers zullen verkocht moeten worden, wat de ploeg minder aantrekkelijk maakt voor een nieuwe coach."