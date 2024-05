Darter en Antwerpfan Kim Huybrechts reageert nadat hij slagen krijgt na bekerfinale

De bekerfinale is voor Kim Huybrechts op een ware afknapper uitgedraaid. De darter werd op de parking aangepakt door een groepje jongeren.

Darter Kim Huybrechts ligt in het ziekenhuis en wacht op een operatie later vandaag nadat hij na de bekerfinale tussen Royal Antwerp FC en Union SG aangepakt werd op weg naar de bussen.

Met een groepje vrienden trok hij langs een parkje naar de bussen, een smal pad afgesloten met een hekken dat je verplicht moest volgen, zo vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Een dertigtal Marokkaanse jongeren begon iets te roepen - dat Union gewonnen had, enzovoort. Een paar Antwerp-fans riepen wat terug. Je kent hoe dat gaat. Ik zei tegen mijn kameraad: ‘kom, we gaan langs hen, want we moeten tijdig op de bus geraken’”, vertelt Huybrechts.

Maar dat bleek niet de juiste keuze te zijn. Huybrechts kreeg plots een duw. “Dan escaleerde het snel, want met dat ik me wil omdraaien kreeg ik van rechts een slag met een motorhelm. Nadien werd ik op de grond getackeld en begonnen ze op mijn hoofd, kin en sleutelbeen te stampen.”

Huybrechts voelde meteen dat het niet goed zat. “Op twee minuten tijd was alles gebeurd en was het groepje ook al gaan lopen. Misschien dachten die jongeren dat ik ook iets geroepen had richting hen? Er was ook geen politie in dat parkje. Dat vond ik vreemd.”

Zinloos geweld

Hij kreeg op de bus wat pijnstilling. In Antwerpen ging hij meteen naar spoed waar een dubbele breuk in het sleutelbeen werd vastgesteld. Het herstel zou vlot moeten verlopen. Normaal zal hij zes weken out zijn, maar zelf hoopt hij op slechts vier.

Huybrechts is alvast stevig geschrokken. “Langs mijn kant was er helemaal geen aanleiding. Dit is dus zinloos geweld. Ik was op het verkeerde tijdstip op de gewone plaats. Ze hadden het denk ik niet op mij gemunt. Zoiets maakt je wel boos. Ik heb niemand herkend, omdat de aanvallen vooral langs achter gebeurden en alles ook in een flits voorbijging.”