Patrick Goots vreest nog voor donker randje aan seizoen van Royal Antwerp FC

Geen nieuwe bekertriomf voor Royal Antwerp FC. Patrick Goots maakt de balans op en zegt wat er nog mogelijk is voor The Great Old.

Een tegendoelpunt incasseren op een slecht moment, het bleek de voorbije weken vaak de doodsteek voor Royal Antwerp FC. Het probleem dat al maanden aansleept zette zich ook in de finale van de Croky Cup verder. Het contrast met vorig jaar is gigantisch. Toen zat alles op de juiste momenten mee, nu zit alles op de slechte momenten tegen. “De ploeg voetbalde volgens 'het plan', vanuit een sterke organisatie, tot er toch een tegengoal uit de lucht kwam gevallen. Alweer op een stilstaande fase”, vertelt Goots aan Gazet van Antwerpen. Antwerp moest wel aanvallen en probeerde dat ook, maar Vincent Janssen kwam nooit in de positie dat hij een echte kans kreeg. Ekkelenkamp en Alderweireld kwamen tot een poging, maar daar bleef het uiteindelijk bij. Zes op zes Nu rest er de ploeg nog de moeilijke taak om een poging te ondernemen alsnog Europees voetbal af te dwingen. Zes op zes tegen Cercle Brugge en KRC Genk is dan ook absoluut nodig. Al zijn de vraagtekens groot, vooral als de vele vertrekkers de knop nog kunnen omdraaien. “Dit verlies zal niet in de kleren kruipen. Er wacht Toby Alderweireld een belangrijke maar zware taak om de spelers tegen zondag weer scherp te krijgen, om zo het waterkansje te behouden. Grijpt Antwerp na de verloren bekerfinale ook naast Europees voetbal, dan krijgt het seizoen alsnog een donker randje.”