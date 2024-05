Is het seizoen van Antwerp mislukt? Dit denkt Toby Alderweireld ervan

Royal Antwerp FC moest donderdag de Croky Cup aan Union SG laten. Het enige doelpunt van de finale viel vlak voor de rust.

Toby Alderweireld was danig ontgoocheld na de bekerfinale met Antwerp tegen Union. Dat die op een stilstaande fase beslist wordt is bijzonder zuur en pijnlijk voor de verdediger van The Great Old, zo vertelde hij achteraf.

“Het is niet de eerste keer dit seizoen dat we net voor rust een doelpunt pakken op een stilstaande fase. We hebben in de tweede helft nog alles gegeven. Met een tikkeltje geluk scoren we nog”, klinkt het bij Sporza.

De laatste weken zat het niet mee voor Antwerp en ook in het Koning Boudewijnstadion lukte het niet. Er wordt dan ook gesteld dat het seizoen van Antwerp mislukt is, maar daar gaat Alderweireld niet mee akkoord.

Volgend jaar beter doen

“Zo mag je het zeker niet zien. De teleurstelling is wel heel groot. Zeker na vorig seizoen waren we het gewend om prijzen te pakken, nu blijven we met lege handen achter. We moeten realistisch kijken naar onze goede punten en er nog het beste van maken. Volgend jaar proberen we gewoon opnieuw. We kunnen deze groep niets kwalijk nemen qua inspanning.”

Alderweireld besloot met een stevige oneliner als reactie op de geruchten dat Van Bommel en ook heel wat spelers zullen vertrekken. “Spelers komen, spelers gaan, maar deze mooie club blijft altijd bestaan”, klonk het.