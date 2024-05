Waarom Van Bommel het somber inziet voor Antwerp: "Het zal nog lang duren voor ze op de Bosuil dat CL-deuntje horen, als het überhaupt nog gebeurt"

Het einde van een bijzonder succesvolle periode... Mark van Bommel had gelijk toen hij zei dat niemand hem kon wijsmaken dat Antwerp een slecht seizoen speelde. Maar als je na zo'n berenjaar achterblijft met lege handen, doet dat toch pijn. En het had niet zo hoeven zijn.

Nee, we gaan hier niet beweren dat we het beter weten dan Van Bommel. Er viel iets te zeggen voor zijn tactiek, al zal elke rechtgeaarde voetbalfan er niet blij mee zijn. De Nederlander gaf openlijk toe dat Antwerp niet gekomen was om te voetballen op de Heizel.

Goed plan al voelde iedereen het aankomen

Waarom? "Omdat Union niet weet wat te doen als ze de bal krijgen", legde hij uit. Al vinden we dat de waarheid wat geweld aandoen. Ja, je neemt dan wel hun grootste wapen af: de counter. Nee, Union kan wel degelijk ook met de bal iets forceren.

Maar toon ons de ploeg in België die een dubbele gordel met gemak kan doorbreken. Antwerp ging in de eerste helft met acht man voor de goal liggen, soms wel met tien. Union zijnde moet je dan al erop rekenen dat Puertas een geniale ingeving krijgt. Of wat meeval kent.

Zo gebeurde ook in die ene minuut extra tijd van de eerste helft toen een corner doorschoof tot aan de tweede paal waar Machida kon binnentikken. Iedereen in het stadion voelde zo'n fase aankomen. Antwerp staat de laatste maanden nu niet meteen bekend om zijn geluk of zijn topverdediging.

Ekkelenkamp is geen Vermeeren

Ook Van Bommel vreesde daarvoor hoor. Maar waarom dan niet meteen die powerplay ontwikkelen? Daar heeft Union het wel lastig mee. Antwerp is gaandeweg het seizoen zijn identiteit wat verloren. Het was vis noch vlees. Mentaliteit: ja. Efficiëntie: nee.

Daar word je op de duur ook moedeloos van. Antwerp heeft het zo moeilijk om kansen te creëren. En dan komen we altijd terug bij het vertrek van Arthur Vermeeren. Hij was het brein op het middenveld. Diegene die ruimte creëerde voor de anderen door snel en precies de bal te laten rondgaan.

Jurgen Ekkelenkamp heeft die 'stroke of genius' niet. Een harde werker, maar geen tien. Amper 2 assists in 48 matchen dit seizoen. Met Keita en Yusuf daar achter heb je nog meer werkers. Van Bommel wist ook wel: zo voetbal je Union niet uit verband. En Ejuke? Leuke voetballer, maar nul efficiëntie.

Van Bommel ziet toekomst somber in

Van Bommel heeft het er het maximale uitgehaald. Het gevoel leeft dat het enige wat hij anders had kunnen doen: er een leuke finale van maken. Maar als je met open vizier strijdt tegen Union... Van Bommel wees indirect naar de situatie op de Bosuil.

"Het zal nog lang duren voor ze het Champions League-deuntje opnieuw horen, als het überhaupt nog gebeurt." Antwerp werd vorig seizoen artificieel naar de dubbel geloodst, dankzij de vele miljoenen van Paul Gheysens. Zonder die miljoenen... kunnen ze niet concurreren met de topploegen.

Deze zomer moet er opnieuw gebouwd worden. Van de sterkhouders blijft mogelijk alleen Toby Alderweireld over. Mark van Bommel vertrekt, Marc Overmars is nog geschorst tot november en ook zijn toekomst bij Antwerp is twijfelachtig. Een bouwwerf... En dan spreken we zeker niet alleen over Tribune 2.