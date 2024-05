Marc Degryse trekt de keuzes van Mark van Bommel stevig in twijfel

Royal Antwerp FC is er niet in geslaagd zichzelf op te volgen als bekerwinnaar. Het team van trainer Mark van Bommel verloor met het kleinste verschil van Union SG.

“Een draak van een wedstrijd”, zei commentator Peter Vandenbempt donderdag net na het laatste fluitsignaal van de bekerfinale tussen Royal Antwerp FC en Union SG. Ook Marc Degryse vond dat de wedstrijd tegenviel.

Er was totaal geen spektakel en beide ploegen leken met dezelfde ingesteldheid de match te spelen. “Ik zag twee ploegen die vooral dachten: 'Hoe kunnen we de tegenstander beletten om aan kansen te raken?'”, zegt Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Union SG speelde voorzichtiger dan anders, Antwerp had gewoon de bedoeling de Brusselaars niet te laten voetballen. En zelf lukte het niet voor The Great Old om iets bij elkaar te spelen. Al toont Degryse begrip voor de tactiek, toch waren er zaken die hij niet begreep.

“Sommige keuzes vond ik wel raar, zoals Kerk in de basis en Balikwisha als wingback. Die aanpassingen hinderden de tegenstander en werkten als Union balbezit had: dan creëerde Union ook moeilijk kansen, zeker in de eerste helft.”

Laten starten

Maar ook na het doelpunt ging het niet beter voor de mannen van Van Bommel. “De lange ballen van Antwerp na de rust speelden in de kaart van Union. De laatste tien minuten leken op Russische roulette: gokken met Alderweireld naar voren en Ilenikhena en Coulibaly - die na Nieuwjaar helemaal uit beeld verdween - er nog bij.”

Voor Degryse hadden bepaalde spelers veel meer speelgelegenheid moeten krijgen. “Ejuke bracht de laatste weken creativiteit en inspiratie, maar viel pas in minuut 75 in. Hij en Ilenikhena had ik meer tijd gegeven of zelfs laten starten.”