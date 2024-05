Icoon van Club Brugge doet wel héél gedurfde uitspraak voor halve finale én titelontknoping

'Het Brommerke' heeft gesproken. Vital Borkelmans, de man die voor de eeuwwisseling elf jaar lang de linkerflank van Club Brugge bemande, heeft groot vertrouwen in zijn ex-club. Hij waagde zich zelfs aan een gedurfde voorspelling.

Borkelmans is heel optimistisch voor de terugmatch tegen Fiorentina. "Als Club hetzelfde niveau haalt als in de play-offs, dan verwacht ik een overtuigende 2-0 of 3-0", zegt hij in HBvL.

De voormalige assistent-bondscoach zag blauw-zwart zijn niveau zwaar opkrikken tijdens de periode onder Nicky Hayen. "Ook de manier van voetballen onder Hayen geeft me vertrouwen in een goede afloop."

"Door Vanaken op de tien te zetten heeft hij die hele ploeg beter doen draaien. Sorry, maar onder Deila was dat niet het geval. Ik vind het jammer voor die man, maar we mogen blij zijn dat hij weg is. Anders hadden ze nooit in deze positie gestaan. Hayen heeft er een kampioenenploeg van gemaakt.”

Dat woord is dus ook gevallen. Borkelmans heeft er weinig twijfel bij dat Club straks ook in de play-offs aan het langste eind zal trekken en zich - ondanks alle miserie in het reguliere seizoen - naar de titel zal voetballen.

"Ja. Ik durf zelfs verder gaan met mijn voorspelling: als ze zich woensdagavond kwalificeren voor de finale, dan pakken ze de dubbel. Dan winnen ze de titel én de Conference League. Honderd procent zeker.”