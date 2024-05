'Marco Verratti wordt aangeboden bij Europese topclub, maar... er wordt getwijfeld aan het PSG-clubicoon'

Xavi Hernandez wil volgend seizoen een nieuwe stap zetten met FC Barcelona. Enig probleem: de financiële mogelijkheden in Camp Nou zijn allesbehalve eindeloos. Al wil dat niet zeggen dat ze iedere vrije speler met naam en faam ook met open armen ontvangen.

Nochtans heeft Xavi Hernandez - het was dé voorwaarde voor de coach om alsnog door te gaan als coach van FC Barcelona - de belofte gekregen van Joan Laporta dat hij enkele speler van zijn keuze naar Camp Nou mag halen. En dat kost natuurlijk handenvol geld.

Al is het plan uitgeschreven. Barça wil enkele dure jongens naar de uitgang begeleiden. Op die manier komt er budget vrij om nieuwe sterkhouders te overtuigen om in Catalonië te komen voetballen. Xavi wil volgend seizoen niet alleen in Spanje, maar ook op Het Kampioenenbal meestrijden voor het allerhoogste.

© photonews

Al wil dat niet zeggen dat Barcelona niet langer openstaat voor zogenaamde opportuniteiten. El Mundo Deportivo weet dat Marco Verratti door zijn management is aangeboden bij Barça. De Italiaanse middenvelder telt momenteel oliedollars bij Al Arabi SC, maar is zelf vragende partij voor een transfer.

Al is zijn huidige werkgever ook meteen het probleem voor Barcelona. Xavi twijfelt aan het niveau van de Saoedische competitie in het algemeen en dus aan de paraatheid van Verratti in het bijzonder. Al beseft dat coach van Barcelona ook dat de ervaring van de 31-jarige middenvelder van goudwaarde kan zijn.

Wordt Marco Verratti een speler van FC Barcelona?

Verratti zelf hoopt alvast vurig dat de transfer er zal komen. De 55-voudig Italiaans international had in 2017 al een akkoord met Barcelona, maar PSG weigerde mee te werken aan een transfer. Bij Al-Arabi heeft de middenvelder nog een contract tot medio 2025.