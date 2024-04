'Barcelona en Xavi willen deze zomer met véél geld de transfermarkt op en daar is een duidelijk plan voor'

FC Barcelona wil komende zomer de transfermarkt op. Xavi Hernandez is van plan om het geld te laten rollen. Maar dan moet er wel eerst een extraatje op de bankrekening staan...

Xavi Hernandez blijft dan toch coach van FC Barcelona. Het clubicoon van Barça wees naar het sportieve project als uitleg voor de ommekeer, maar dat is niet alles. Xavi kreeg keiharde garanties van Joan Laporta voor hij bevestigde om te blijven.

Dé absolute voorwaarde: inspraak in het transferbeleid. Xavi wil niet dat Barcelona de komende seizoenen nog toptransfers doen vooraleer hij geconsulteerd werd. Voor alle duidelijkheid: de coach krijgt geen vetorecht, maar inspraak.

SPORT weet dat Barcelona deze zomer de transfermarkt wil opgaan. Xavi droomt ervan om van Barcelona opnieuw de grootmacht van weleer te maken: een club die elk seizoen opnieuw meedingt naar de Spaanse titel én de Beker met de Grote Oren.

Al beseft ook de Catalaan dat daarvoor geld nodig is. Inmiddels is het duidelijk dat Barcelona moet verkopen. En we kennen ook de namen al die moeten vertrekken: Raphinha en Ronald Araujo kregen al te horen dat er volgend seizoen geen plaats meer is voor hen.

Hoe wil Xavi Hernandez met FC Barcelona opnieuw naar de wereldtop?

Maar dat is niet alles. Barcelona leurt inmiddels ook met Frenkie de Jong. De Nederlander is als grootverdiener in La Liga dé last van de boekhouding van Barcelona. De drie uitgaande transfers én minder druk op de loonlast moeten Xavi volgend seizoen alle middelen geven om prijzen te pakken.