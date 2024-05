De zotte bedragen die Antwerp uitgaf om prijzen te pakken: "Vergelijkbaar met PSV en Feyenoord"

Het kon niet snel genoeg gaan voor Paul Gheysens en daar had hij de voorbije jaren heel wat geld voor over. De Nederlandse journalist Pieter Zwart dook in de jaarrekening van The Great Old en kwam met onthutsende bedragen naar boven.

De journalist van Voetbal International zag dat Antwerp maar liefst 155 procent van zijn inkomsten uitgaf. Boven de stand leven kan als je voorzitter om de haverklap een kapitaalsverhoging doorvoert. Maar op de lange termijn blijkt dat nefast te zijn. Zoals we dit seizoen konden zien. Gheysens en Ghelamco hebben momenteel niet de middelen om nog sterk te investeren en de entourage van Gheysens raadt het hem momenteel ook af. Verder leed de club 46 miljoen euro verlies en had het vorig seizoen een loonlast die vergelijkbaar is met Feyenoord en PSV. Dat zijn toch twee clubs die al jaren aan de top staan en veel inkomsten kennen. De bedoeling van Antwerp is nu wel om zelfbedruipend te worden, maar de vraag is of dat nog met Marc Overmars zal zijn. De technisch directeur is nog geschorst tot november. Maar hij werkt - net als bij Ajax - graag met grote namen die hij grote lonen voorschotelt. Die tijd is gedaan op de Bosuil. Er zal meer aan jeugd gedacht moeten worden. Een duik in de bijzondere jaarcijfers van FC Antwerp



💰 46 miljoen euro verlies

💰 155 procent van inkomsten uitgegeven aan salarissen

💰 Salarishuis in 2022/23 vergelijkbaar met Feyenoord en PSVhttps://t.co/TLnzXXGc0b — Pieter Zwart (@PieterZwartNL) May 14, 2024