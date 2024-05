Bart Goor verrast met uitspraken over hoofdtrainer worden bij Westerlo

Bart Goor nam als assistent over toen Rik De Mil ontslagen werd bij Westerlo. Zijn nieuwe job beviel hem wel.

De salonremise tegen KRC Genk kostte de kop van Rik De Mil. Na het behoud in de Jupiler Pro League werd hij ontslagen, maar ondertussen vond De Mil al opnieuw onderdak bij Sporting Charleroi.

Bij Westerlo nam Bart Goor de voorbije weken de functie van hoofdtrainer over. En dat bevalt hem duidelijk, zo geeft hij aan in een gesprek met Gazet van Antwerpen.

“Ik moet zeggen dat de job mij aangenaam verrast heeft. Ik ben erin gerold want de keren dat ik vroeger gezegd heb dat ik nooit trainer of assistent zou worden… ontelbaar!”, klinkt het bij de interimtrainer.

Geen akkoord op clubniveau

Goor trekt zijn conclusies alvast. “Het is plezanter dan ik had verwacht. De verantwoordelijkheid is wel enorm. Je bent er de klok rond mee bezig. Maar om op je vraag te antwoorden. Ik denk dat ik in de toekomst toch de rol van assistent verkies.”

Momenteel lijkt Timmy Simons in pole position te liggen om de job van Goor over te nemen. Hij zou al een overeenkomst hebben met Westerlo, maar er moet wel nog een akkoord gevonden worden met Dender.

Daar heeft Simons immers nog een contract voor komend seizoen. Simons loodste Dender dit jaar naar de Jupiler Pro League.