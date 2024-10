Binnenkort net zo efficiënt als zijn vader? Zoon van Mbaye Leye maakte zijn professioneel debuut in de Croky Cup

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Tidiane Leye, de zoon van Mbaye Leye, speelde zijn eerste officiële wedstrijd, afgelopen woensdag, in de Croky Cup.

Standard was de enige ploeg uit de provincie Luik die zich wist te kwalificeren voor de 1/8e finales van de Beker van België. KAS Eupen werd verslagen door Union, RFC Luik werd uitgeschakeld door Beerschot, net als RFC Seraing tegen Leuven.

Seraing heeft het de 1A-ploeg lange tijd moeilijk gemaakt voordat het een logische nederlaag leed: 2-0. Voor deze wedstrijd heeft coach Mbaye Leye verschillende aanpassingen doorgevoerd.

Trouwens, twee spelers uit de jeugd speelden hun eerste officiële wedstrijd tussen twee professionele ploegen. Matteo Scarpinati (19 jaar, middenvelder), maar ook... Tidiane Leye. Hij is de 16-jarige zoon van Mbaye Leye.

De jonge aanvaller was basisspeler op Den Dreef, maar moest na een halfuur naar de kant. Het was ongetwijfeld een droom die uitkwam voor de familie Leye om vader en zoon samen te zien in een professionele wedstrijd.

Hij maakt nu deel uit van de A-kern, maar heeft nog niet veel mogelijkheden gehad om zich te laten zien in de Challenger Pro League. RFC Seraing staat op de voorlaatste plaats en Mbaye Leye heeft nog niet echt de mogelijkheid gehad om veel jonge spelers op te stellen. Vader en zoon wachten nu zeker op hun eerste overwinning samen.