Jelle Vossen komt met bijzonder mooie woorden voor JPL-coach die hij ook als speler kende: "Misschien wel de beste die ik heb gehad"

Zulte Waregem heeft met Jelle Vossen een ervaren kapitein. Zelf vertelde hij bij DAZN welke kapitein de grootste indruk naliet bij hem.

Jelle Vossen heeft een heleboel ervaring opgedaan in zijn carrière, iets wat Zulte Waregem goed kan gebruiken in de titel- en promotiestrijd in de Challenger Pro League. In een interview met DAZN verklapte hij wie hij de beste kapitein vond waarmee hij ooit samenspeelde.

"Ik denk dat Timmy (Simons) misschien wel de beste kapitein is die ik heb gehad. Hij was gewoon ook echt een voorbeeld voor iedereen. Hij was als eerste op de club en ging als laatste weg", begon Vossen.

"Hij was constant met zijn lichaam bezig. Het gaat om de kleine dingen. Je zag hem nooit zonder een flesje water, want dat was goed voor de spieren", gaat hij verder. Vossen zag toen al een toekomstige trainer in Simons, die nu actief is als coach bij KVC Westerlo.

"Op het veld heb ik nooit een kapitein meegemaakt die meer coachte dan hij. Echt wel het verlengstuk van een trainer. Ook op training in de wedstrijdjes. Als je met Timmy op het veld stond, stond die ploeg gewoon goed en had je een heel grote kans om te winnen."

"Dat had niet alleen met zijn voetballende kwaliteiten te maken, maar wel met de manier waarop hij een ploeg kon neerzetten en die momenten aangaf voor druk te zetten, voor in te zakken. Daar nam hij echt wel een heel grote leidersrol in", aldus Vossen.

Zulte Waregem speelt zondag tegen Seraing in de Challenger Pro League. Als Essevee beter doet dan RAAL La Louvière, dat het tegen Francs Borains opneemt, is het zeker van promotie naar de JPL.