Kan hij dit seizoen doorbreken bij Chelsea? Roméo Lavia heeft zelf serieus ingegrepen na heel wat blessureleed

Roméo Lavia heeft al heel wat pech gehad in zijn jonge carrière. De Belgische middenvelder kreeg al te maken met heel wat blessureleed bij Chelsea. Daarom heeft hij zelf ingegrepen.

Roméo Lavia heeft nog niet veel plezier gehaald uit zijn transfer naar Chelsea. De middenvelder kampte met heel wat blessureleed in zijn eerste seizoen, en ook dit seizoen verliep nog niet alles zoals gepland.

De Belg besloot in de zomer van 2023 om Southampton te verlaten en naar Chelsea te trekken. Hij kreeg meteen met heel wat blessures te maken.

Eerst aan zijn enkel en later een hamstringblessure. Er werd getwijfeld aan de fysieke paraatheid van Lavia, maar zijn blessures zouden vooral gewoon pech zijn. In zijn eerste seizoen bij de club kwam hij slechts één keer in actie.

Een echte oorzaak werd ook niet gevonden voor de vele kwetsuren. Daarom heeft Lavia zelf ook maar ingegrepen. Volgens Het Nieuwsblad heeft hij een persoonlijke fysiotherapeut, een osteopaat, een voedingsdeskundige en een personal trainer in dienst genomen.

De Rode Duivel is nu af van zijn blessures en staat weer op het veld. Dit seizoen kwam hij vier keer in actie in de Premier League en steeds kon hij indruk maken. Kan Lavia nu doorbreken bij Chelsea?