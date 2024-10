KV Mechelen-coach Besnik Hasi niet over alles tevreden na bekerwinst: "Dat doet me pijn"

KV Mechelen kon woensdagavond doorstoten na een lastige bekerwedstrijd tegen RAAL La Louvière. Het werd 3-1 na verlengingen.

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar KV Mechelen kon zich woensdag plaatsen voor de achtste finales van de Croky Cup. Twee doelpunten van Benito Raman in de verlengingen maakten het verschil.

Coach Besnik Hasi was uiteraard blij met het resultaat, maar kon niet over alles tevreden zijn. "Doorstoten is het belangrijkst, maar we hadden de match veel vroeger moeten doodmaken. We laten hen gewoon terug in de match komen en geven zelfs de assist voor de 1-1", vertelde hij volgens Gazet van Antwerpen.

"We moeten die bal wegtrappen, niet zomaar doorkoppen. Bovendien stond de keeper (Thoelen, red.) niet goed gepositioneerd", legt hij zijn opmerking nog even uit. Afgelopen weekend won KV Mechelen nog met 2-5 op het veld van FCV Dender. Deze zaterdag volgt de competitiewedstrijd tegen Union.

Een drukke agenda voor Malinwa, Hasi beseft ook dat zijn ploeg het zichzelf moeilijk heeft gemaakt. "Ik heb weinig negatiefs te zeggen, alleen het feit dat we onszelf 120 minuten hebben aangedaan."

"Dit gaan we fysiek voelen zaterdag, maar da’s onze eigen fout. Dat doet me pijn. We hebben maar drie dagen om de wedstrijd tegen Union voor te bereiden", besluit de coach.