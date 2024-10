Dolberg sust de boel bij Anderlecht in de beker te midden protest van fans en Cercle doet bijna even goed

Anderlecht en Cercle Brugge hebben zich niet laten verrassen in de Beker van België. Vooral bij Anderlecht was de situatie gespannen, maar Dolberg heeft de angel eruit gehaald door de kwalificatie in de beker veilig te stellen.

Tubeke-Braine - Anderlecht 0-4

De meegereisde Anderlecht-supporters maakten hun onvrede duidelijk over het feit dat Wouter Vandenhaute weer aan de touwtjes trekt en hij met Olivier Renard een ex-Standard-man binnenhaalt. Daar mochten de spelers zich op het veld uiteraard weinig van aantrekken. Hubert had beloofd om te roteren en hield woord: zo stond Kikkenborg voor het eerst onder de lat.

De doelman was maar wat blij dat hij Crame zag uitglijden bij een grote kans. Niet veel later stond het 0-1. Tubeke-doelman De Bolle raakte Amuzu, Dreyer zette de strafschop om. Vazques liet onbegrijpelijk de 0-2 liggen en in het slot van de eerste helft kwam Tubeke-Braine ook meer dreigen. De buit was aan de rust nog niet binnen voor RSCA.

De invalbeurt van Dolberg kort voor het uur veranderde wel heel wat. Hij maakte twee doelpunten in evenveel minuten. Eerst rondde hij een actie van Dreyer af, daarna was hij succesvol met het hoofd. Geen twee zonder drie, dacht Dolberg. Na wat geknoei bij de thuisploeg vervolledigde Dolberg zijn hattrick ini de slotminuten. Anderlecht naar de achtste finales.

Cercle Brugge - Olympic Charleroi 3-0

Bij Cercle Brugge kennen ze ook wat van een gespannen situatie. Die was er vooral na de Europese miskleun in IJsland, maar dat was al grotendeels vergeten door de belangrijke overwinning in de competitie bij Union. Cercle kon dus ontspannen beginnen aan zijn bekerpartij tegen Olympic Charleroi. Misschien zelfs iets te ontspannen.

De aanvangsfase was niet denderend, maar de machine geraakte alsnog op gang bij Cercle. Nunes brak de ban met een plaatsbal. Abu Francis verdubbelde de score vlak nadat de bezoekers de gelijkmaker hadden laten liggen. Magnée kon in het slot nog simpel de 3-0 maken en gaf zo toch wat extra glans aan de zege.